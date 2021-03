Sanremo 2021: Arisa alla sua settima volta con un testo di Gigi D’Alessio

Rosalba Pippa in arte Arisa la cantante dai mille look è in procinto di pubblicare un nuovo album e di partecipare a Sanremo per la settima volta. Per la cantante genovese l’annata è cominciata alla grande. Prima con l’ingresso come insegnante di canto nel talent Amici, poi con l’annuncio di un nuovo grande amore: quello per il manager dei vip Andrea di Carlo ed ora si appresta a calcare il Palco dell’Ariston, tra i Big nella Prima serata per la settima volta con un testo scritto da Gigi D’Alessio

Arisa ha vinto la kermesse in due categorie: Nuove Proposte e big

La cantante, nata il 20 agosto 1982 a Genova, ha vinto il Festival tanto fra le Nuove Proposte, nel 2009 con "Sincerità". La canzone è scritta dal suo fidanzato dell’epoca, Giuseppe Anastasi, e diventa immediatamente un tormentone. Vince con facilità la categoria Nuove Proposte e sulla genialità del testo arriva perfino la benedizione della grande poetessa Alda Merini che, in una trasmissione televisiva, recita il testo della canzone. Nel frattempo al primo posto della classifica italiana per sei settimane consecutive, la consacrazione di una nuova piccola stella. Le sue partecipazioni alla kermesse musicale sono numerose: oltre alle due presenze vincenti, si contano quella del 2010 con "Malamorenò", quella del 2012 con "La Notte", quella del 2016 con "Guardando il cielo" e quella del 2019 con "Mi sento bene". Il paradosso: a vincere Sanremo è stata "Controvento", ma a stravincere su Spotify è "La notte" con oltre 15 milioni e 700mila ascolti. Una curiosità: fra i partecipanti a Sanremo di quest'anno, Arisa alla sua settima partecipazione, è la cantante con il maggior numero di partecipazioni ai talent show, non come concorrente ma in qualità di giudice.

ARISA – Potevi fare di più

Nell’attesa di conferme o smentite sulle nozze (o la crisi) con Andrea Di Carlo, Arisa si prepara ad affrontare il suo settimo Sanremo, condotto in questa 71° edizione da Amadeus «Questo sarà un Festival speciale, perché al di là di come andranno le cose, sarà il segno della ripartenza – ha dichiarato in un comunicato stampa. Non vedo l’ora di tornare a cantare e di farlo proprio sul palco dell’Ariston, un palco per me molto importante».

Scritta da Gigi D’Alessio, Potevi fare di più parla di un momento di liberazione da una relazione tossica, protagonista una donna che cerca di dire basta ai tentativi di tenere in piedi un amore ormai concluso.

Testo: “A che serve dormire se non hai da sognare, nella notte il silenzio fa troppo rumore, a che serve una rosa quando è piena di spine”