Sanremo 2021, l'Auditel dice ascolti in calo

Sanremo - La seconda serata del Festival di Sanremo ha ottenuto, ieri sera su Rai 1, 10 milioni 113mila telespettatori, pari al 41.2% di share, mentre la seconda parte dello spettacolo ha totalizzato 3 milioni 966mila con il 45.7%. Numeri, questi, in calo rispetto a quelli dello scorso anno. C'è da dire, naturalmente, che questo Festival è il più anomalo di tutti, a causa della pandemia.

Per fare un confronto, nel 2020 la seconda serata del Festival fu seguita da 12 milioni 841mila telespettatori, pari al 52.5%, nella prima parte e da 5 milioni 451mila con il 56.1% nella seconda.

La media ponderata dell'intera serata ieri è stata pari 7.586.000 spettatori con il 42,1%. L'anno scorso era stata di 9.693.000 spettatori con il 53,3% di share ma, appunto, era un altro mondo. Forse, si può azzardare, questo festival spingerà a una riflessione su quanto il fatto di essere più o meno in lockdown abbia modificato la fruizione del prodotto audiovisivo, soprattutto per quanto riguarda la tv 'lineare', quella insomma che si vede in diretta dal televisore.