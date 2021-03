Sanremo 2021 la classifica dei primi dieci: resta in testa Ermal Meta

Sanremo- Ermal Meta domina la classifica dell’orchestra e quella generale, al termine della terza serata di Sanremo 2021, dedicata alle cover di brani storici. Risale rapidamente invece Orietta Berti

Come ha spiegato Amadeus, la classifica della terza serata di Sanremo 2021 è stata decretata dall’orchestra. Il giudizio è stato espresso ancor prima delle esibizioni live. Svariati i momenti da ricordare di questa terza puntata di Sanremo 2021. Fiorello è stato il solito mattatore. È arrivato a farsi tagliare i baffi da Amadeus in diretta sul palco dell’Ariston. Ha poi duettato con Ibrahimovic e Mihajlovic, tra le altre cose, cantando “Io vagabondo”. Particolare spazio è stato dato, inoltre, agli operatori dello spettacolo. Antonella Ferrari, attrice affetta da sclerosi multipla, ha offerto un estratto del proprio spettacolo, “Più forte del destino”. Il monologo di Monica Guerritore nel quadro di Achille Lauro ha emozionato tutti, così come l’omaggio de Lo Stato Sociale, con il ricordo dei luoghi della cultura ormai chiusi.

La top ten dei cantanti in gara, arrivati fino a questo punto del Festival

Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover e ai duetti, ecco la classifica provvisoria dei primi 10 big fino a questo punto della competizione.

Ermal Meta rimane in testa ed è primo anche nella classifica delle cover.

Ecco la top 10 generale:

1. Ermal Meta

2. Annalisa

3. Willie Peyote

4. Arisa

5. Irama

6. Lo Stato Sociale

7. Malika Ayane

8. Extraliscio e Davide Toffolo

9. Orietta Berti

10. Maneskin