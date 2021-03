Sanremo 2021, Nuove proposte: Wrongonyou – Marco Zitelli

Lezioni di volo - Wrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, originario di Grottaferrata, classe 1990. È considerato uno degli artisti più promettenti del nuovo pop italiano e quella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe essere l’occasione per dare forma a questa aspirazione. Nel 2020, inoltre, ha deciso di prendere parte alle selezioni di Sanremo Giovani, dove si è fatto notare con il brano dal titolo Lezioni di volo. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Benché concorra tra le Nuove proposte di Sanremo 20121, Wrongonyou ha alle spalle una lunga carriera come cantautore indie-folk. E non è noto solo alle scene italiane. Marco Zitelli ha infatti calcato i palchi dei principali festival musicali del mondo: South by Southwest festival ad Austin, Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag, Primavera Sound e anche il nostrano Home Festival, tra gli altri. È stato anche co-autore di brani di Elodie, ha calcato il palco con Ghemon e nel 2019 ha aperto le date italiane del tour di Mika, oltre a essere ospite speciale del memorabile concerto di James Blake a Ostia Antica. A ciò si aggiunge che molti dei suoi brani han fatto da colonna sonora alla serie di Netflix, ...

Quanto alla sua vita privata, non è dato sapere se sia fidanzato o meno. Quel che è certo è che convive con un cagnolino, Gino che lui stesso ha definito il suo “congiunto”.