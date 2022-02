Sanremo 2022: chi è Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della 4 serata?

Maria Chiara Giannetta, è la giovane attrice foggiana affiancherà Amadeus nella quarta serata della kermesse canora

È la notte di Maria Chiara Giannetta, l’attrice foggiana accanto ad Amadeus per la quarta serata di Sanremo 2022., scopriamo chi è Maria Chiara Giannetta.

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, ora tocca a lei, protagonista nella puntata dedicata alle cover.

Mancano poche ore all’inizio della Quarta serata si Sanremo edizione 2022 che continua registrare ascolti da record, è la notte di Maria Chiara Giannetta.

La giovane attrice foggiana, star della tv e protagonista di alcune fiction di successo, affiancherà stasera Amadeus alla conduzione della quarta serata di Sanremo 2022. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori, è la volta di Maria Chiara che sarà la co-conduttrice nella puntata dedicata alle cover, voluta da Amadeus

Sanremo 2022: chi è Maria Chiara Giannetta, la co-conduttrice della quarta serata

Nata a Foggia nel 1993, Maria Chiara Giannetta porta avanti la passione per la recitazione fin da piccola. Dopo una laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università della sua città, ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare recitazione.

Quello con il teatro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che sin da bambina, a poco più di 11 anni ha preso parte ad alcuni spettacoli.

L’attrice foggiana è reduce dal successo di “Blanca”, la serie rivelazione in cui veste i panni di una consulente cieca che collabora con la polizia. Il suo passaggio sanremese favorirà anche la promozione del suo successivo impegno, dal 2018 è coprotagonista di “Don Matteo” nei panni del capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Serie in onda da marzo su Rai1 con l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova.

Gli inizi al Teatro dei Limoni di Foggia, a 19 anni l’ingresso al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, nel suo curriculum anche un successo recente su Canale 5 con la fiction “Buongiorno Mamma”.

Poco dopo l'annuncio della sua partecipazione al festival, l'attrice si è detta entusiasta, dichiarando:

"Sanremo è una macchina incredibile, da cui si impara tantissimo: devi stare sul pezzo, entrare nel racconto, improvvisare e questo mi stimola tantissimo".

Maria Chiara Giannetta, vita privata

Lontano dai set , l'attrice è molto riservata. Non si sa infatti se al momento sia single o fidanzata, sebbene si sia vociferato di un suo flirt con Maurizio Lastrico.

Nessuno dei due però ha confermato o smentito i presunti gossip. Quindi non si sa con certezza se l'attrice sia al momento impegnata. Sui social, Maria Chiara condivide pochi scatti che raccontano la sua vita lontana dai riflettori. Oltre alla recitazione, ha una passione per la fotografia e il tennis.