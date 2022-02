Sanremo 2022 fa il boom di ascolti, oltre 10 milioni di telespettatori

Sanremo 2022, buona la prima. Sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 la prima serata del festival di Sanremo 2022.

Per la precisione è la miglior partenza della gestione Amadeus, all’insegna della gioia, del divertimento, ma anche delle emozioni: tra la commozione di Amadeus, a inizio serata, per proseguire con quella di Gianni Morandi che dopo 22 anni torna al festival e si emoziona per gli appalusi, fino alle lacrime di Damiano dei Maneskin, dopo la seconda esibizione, con il brano Coraline.

Se l’Italia si è ‘ritrovata’ nel Mattarella bis al Quirinale, il terzo mandato di Amadeus a Sanremo riparte dal “Mattarella dell’intrattenimento”: arriva Fiorello e il festival decolla. Mascherina nera tempestata di brillantini, termoscanner alla mano, lo showman entra dall’esterno del teatro, misura la febbre agli spettatori, al maestro Leonardo de Amicis, al direttore di Rai1 Stefano Coletta, accolto dall’ovazione del pubblico in sala: “Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento”.

Per trovare un esordio migliore di quello di ieri sera, bisogna andare al Festival di Sanremo 2018, la 68esima edizione, la prima curata e condotta da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro: 11.603.000 spettatori netti ma share inferiore: 52.1%.

La concentrazione di share di quest'anno, infatti, è la migliore degli ultimi 20 anni: Nel 2002 la prima puntata che segnava il ritorno alla conduzione di Pippo Baudo portava davanti ai teleschermi 12.461.000 spettatori per il 56.22%.

La prima parte della serata inaugurale, dalle 21.23 alle23.38 ha avuto 13 milioni 805 mila spettatori, con uno share del 54.5 per cento, mentre la seconda, dalle 23.43 alle 25.12, è stata seguita da 6 milioni 412 mila spettatori con uno share del55.4 per cento. Il picco d'ascolto, in termini di spettatori è stato registrato alle 21.46 con 16 milioni 517 mila spettatori, in termini di share alle 23.38 con il 58.9 per cento.

Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Questa sera promette bene, oltre all'esibizione degli altri 13 “Artisti” in gara, della seconda tranche, ci sarà un altro super ospite di eccezione, per la prima volta all’Ariston, il tanto corteggiato Checco Zalone, e un’altra star internazionale Laura Pausini. La co-conduttrice sarà questa volta una giovane, attrice Lorena Cesarini.