Sanremo 2022: Lorena Cesarini sarà la protagonista della seconda serata

Sanremo 2022: Lorena Cesarini, la giovane attrice diventata popolare grazie a Suburra-La serie sarà la protagonista della seconda serata della Kermesse Italiana

La trentacinquenne Lorena Cesarini è la seconda donna che affiancherà Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo. “Ragazza brillante, che porterà la sua energia sul palco dell’Ariston”, ha assicurato il conduttore e Direttore artistico.

Lorena Cesarini è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Prima di salire sul palco dell’Ariston, l’attrice ha preso parte alla conferenza stampa mattutina: ha scelto un look candido con un unico tocco di colore.

Cinque le donne che affiancheranno Amadeus nelle altrettante serate del Festival di Sanremo, in programma dal 1 al 5 febbraio.

Nella serata di ieri sera, 1 Febbraio ha debuttato Ornella Muti, attrice amata e con alle spalle oltre 90 film di grandi registi.

Questa sera, salirà sul palco dell’Ariston Lorena Cesarini, una delle interpreti della serie Suburra; mentre il 3 febbraio sarà la volta di Drusilla Foer, cantante, attrice e star dei social. Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie tv di Raiuno Blanca e Sabrina Ferilli, altra attrice amatissima del cinema e della tv saranno invece le co-conduttrici rispettivamente della quarta e dell’ultima serata del Festival.

A ricevere la chiamata per Sanremo è stata la stessa Lorena, : “La telefonata è arrivata il 1 gennaio– racconta l’attrice – Ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia, sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere”.

Chi è Lorena Cesarini, l’attrice che sarà sul palco dell’Ariston per la seconda serata?

Romana, classe 1987, laureata in Storia contemporanea, Lorena Cesarini si è fatta notare nel ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta di cui il protagonista Aureliano (interpretato da Alessandro Borghi) si innamora nella prima stagione della celebre serie targata Netflix del 2017.

E’ nata a Dakar capitale della Repubblica del Senegal, da madre senegalese e papà italiano, è però cresciuta in Italia, a Roma, dove si è trasferita a soli tre mesi di vita. Ha perso il padre, un imprenditore romano, quando era molto piccola. Oggi ha un ottimo rapporto con il nuovo marito della madre, che è proprietario di due ristoranti nel rione Monti. È laureata in Storia Contemporanea e prima di intraprendere la carriera di attrice ha lavorato all’Archivio Centrale dello Stato alternando l’impegno diurno in ufficio con i turni serali in veste di cameriera in un pub.

Dagli esordi al successo

L’esordio nel mondo del cinema risale al 2014 e avviene quasi per caso: la ragazza viene infatti scoperta mentre si trova a camminare per le vie di Roma da un casting director, all’epoca impegnato nella produzione del film “Arance & martello“, un’opera di Diego Bianchi: il volto noto della trasmissione Propaganda live.

La sua carriera è decollata, con il film “Il professor Cenerentolo” di Leonardo Pieraccioni e la serie tv “I bastardi di Pizzofalcone“. Il successo vero e proprio e la popolarità, tuttavia, sono arrivate nel 2017 grazie alla serie prodotta da Netflix “Suburra“, in cui interpretava Isabel Mbamba, di cui si innamora il protagonista Aureliano , interpretato dall’attore Alessandro Borghi.

Una grande passione per il calcio e la squadra della Roma

Nonostante la popolarità e il seguito di oltre 19 mila follower su Instagram, Lorena Cesarini è molto riservata rispetto alla propria vita privata, anche se nei suoi post compaiono abbastanza spesso scatti con il suo fidanzato. Di lei è nota la passione per il calcio: è grande tifosa della Roma e, naturalmente, Francesco Totti è il suo idolo. Molto probabilmente, al Festival, Lorena parlerà di integrazione, come anticipato all’Ansa:“ Devo ancora confrontarmi con gli autori ma vorrei portare a Sanremo un monologo con cui affrontare un tema a me caro: l’inclusione. È

ancora una sfida purtroppo, e lo dico a malincuore. È sorprendente che sia una questione di cui discutere in Italia, unico Paese europeo ancora così indietro su questi temi“.

L’attrice romana ha inoltre spiegato di aver imparato a convivere con gli haters che l’attaccano sui social per il colore della sua pelle.

Il debutto del Festival di Sanremo 2022 è stato un successo, un vero e proprio record per Amadeus, che porta a casa il risultato migliore delle sue tre conduzioni. La kermesse ha superato ogni aspettativa, in termini ascolti: 10.911.000 spettatori netti per il 54.7% di share. Si tratta della concentrazione più alta degli ultimi vent’anni.