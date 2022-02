Sanremo 2022, prima serata: la scaletta e gli ospiti della finale

Questa sera, martedì 1° febbraio prenderà il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022.

Cinque serate, da martedì con la finale prevista il 5 febbraio, condotte da Amadeus e tanti ospiti e super ospiti, nonché 5 diverse co-conduttrici che cambieranno ogni serata.

Ma quale sarà la scaletta di Sanremo per la prima serata?

Questa sera ascolteremo Achille Lauro, Mahmood e Blanco, Rkomi, Gianni Morandi e La Rappresentante di Lista. Amadeus ha annunciato anche gli ospiti della finale.



Ormai mancano poche all’inizio di Sanremo, edizione 2022, e Amadeus è tornato in collegamento al Tg1 per le ultime novità sul festival, ovvero la suddivisione delle esibizioni dei big tra la prima e la seconda serata.

Vediamo la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022

Questa sera, 1 febbraio toccherà a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Achille Lauro, Rkomi e Mahmood e Blanco.

Ecco la lista della prima serata (non in ordine di esibizione):



1 Gianni Morandi – Apri tutte le porte

2 Noemi – Ti amo non lo so dire

3 La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

4 Yuman – Ora e qui

5 Mahmood e Blanco – Brividi

6 Giusy Ferreri – Miele

7 Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

8 Rkomi – Insuperabile

9 Michele Bravi – Inverno dei fiori

10 Ana Mena – Duecentomila ore

11 Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

12 Dargen d’Amico – Dove si balla

13 Tutti gli altri canteranno mercoledì 2 febbraio. I nomi:

14 Emma – Ogni volta è così

15 Sangiovanni – Farfalle

16 Iva Zanicchi – Voglio amarti

17 Aka7even – Perfetta così

18 Elisa – O forse sei tu

19 DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

20 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

21 Fabrizio Moro – Sei tu

22 Highsnob e Hu – Abbi cura di te

23 Irama – Ovunque sarai

24 Le Vibrazioni – Tantissimo

25 Tananai – Sesso Occasionale

26 Matteo Romano – Virale

I super ospiti del Festival di Sanremo 2022

Sul palco del teatro dell’Ariston, infatti, si alterneranno Ornella Muti, che sarà la co-conduttrice della prima serata, Lorella Cesarini, che affiancherà Amadeus mercoledì 2 febbraio, Drusilla Foer, prevista giovedì 3 febbraio e infine le attrici Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, che saranno sul palco, rispettivamente, il 4 e 5 febbraio.

Chi sono i super ospiti della prima serata di Sanremo 2022?

Il Festival parte con il botto: primi ospiti d’eccezione della serata saranno i Måneskin, che non solo hanno vinto la scorsa edizione della kermesse, ma da quel momento hanno collezionato solo vittorie uscendo vittoriosi anche dall’Eurovision Song Contest, gli MTV European Awards fino al successo americano. Ospiti anche i Meduza, trio di producer italiani. Tra gli ospiti che vedremo sul palco in queste 5 serate troviamo anche Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Luca Argentero, Raoul Bova, Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco e Lino Guanciale.

Ma gli annunci non finiscono qui, perché durante Che tempo che fa Amadeus ha svelato anche gli ospiti della serata finale: Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

I due passeranno la settimana in collegamento su «una nave da crociera bellissima» e parteciperanno alla finale. «Era un segreto», ha detto Orietta Berti, «ci saranno delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, ci saranno delle magie».

Il festival di Saneremo 2022 andrà in scena fino al 5 febbraio.