Sanremo risale la china, la luna resta calante: stasera si finisce all’alba

Sanremo – E’ andata meglio la terza serata del Festival, quanto ad ascolti tv: sono stati 10.596.000 gli spettatori della prima parte dedicata alle cover, con il 42,4% di share. L'anno scorso gli ascolti della prima parte della terza serata erano stati 13.533.000, con il 53,6% di share, e 5 milioni 636 mila con il 57.2% nella seconda, che ieri invece ha segnato quota 4.369.000, per il 50,6% di share.

Il crollo rispetto alla scorsa edizione è evidente: pesa l’assenza di pubblico in sala, che rappresentava un prolungamento di quello televisivo, ma è colpa anche delle puntate infinite (su cui infatti Fiorello punzecchia ogni tanto Amadeus) con orari proibitivi per le famiglie che la mattina dopo vanno a lavorare. Il terzo appuntamento tuttavia migliora leggermente l’audience rispetto ai 10 milioni 113 mila spettatori del secondo, grazie anche ai duetti con i brani celebri della canzone italiana, che sicuramente scaldano più il cuore di chi sta a casa rispetto agli inediti. Stasera la “valletta” è senior: la giornalista e conduttrice, Barbara Palombelli. Tornano i brani in gara di tutti e 26 i presunti Big, più 4 nuove proposte e decine di altri ospiti, tra cui l’ex vincitore Mahmood: insomma, si finirà all'alba.