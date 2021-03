Sanremo, ristoranti aperti solo per la Rai: un’assurda polemica VIDEO

Sanremo - Anziché andarsi a cercare un caffè il reporter farebbe bene a farsi una camomilla, a casa, visto che appare già abbastanza nervoso. E’ stata firmata e resa nota, da molto prima che cominciasse il Festival, una convenzione che consente ai ristoranti della cittadina ligure di fare servizio mensa oltre le 22 per i soli dipendenti Rai impegnati, come abbiamo visto, fino a notte fonda.

Tutti i dipendenti, dai cameraman ai fonici: non solo i dirigenti come “denuncia” il video che sta girando online in queste ore, in cui un'emittente specializzata nelle polemiche anti chiusure prova a entrare in uno di questi esercizi, aperti con specifiche limitazioni - aderenti alla convenzione stipulata con Viale Mazzini, d’accordo con la Prefettura locale - per consentire un pasto caldo a chi lavora. Censurabili i toni e volutamente fuorvianti i contenuti di quello che è tutt’altro che uno “scoop”. Ma in fondo, si sa, le boutade fanno da sempre parte del contorno della kermesse canora.