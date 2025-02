Sant'Agata a Catania, il leader dei Simply Red, Michael James Hucknall, affascinato fa foto

Catania - SantAgata e il fascino della festa per chi non è catanese. Il leader dei Simply Red, Michael James Hucknall, è in giro per la città di Catania e immortala con la sua inseparabile macchina fotografica ogni momento della festa della patrona.

A Catania, intanto, entrano nel vivo i festeggiamenti per la patrona Sant’Agata. Dopo la celebrazione della messa dell’aurora in cattedrale, comincia la processione “fuori le mura”, o giro esterno, come è più noto tra i fedeli. Con l’uscita del busto reliquiario alle 7.30 e l’abbraccio coi devoti, è iniziato alle 7.55 il percorso che toccherà i luoghi del martirio e il cuore popolare di Catania. La città riabbraccia così la patrona e comincia la lunga maratona: per due giorni migliaia di fedeli si stringeranno intorno al fercolo con le reliquie della Santa, preceduta dai 12 cerei che si sfideranno in ‘annacate’ e gare di resistenza.

Foto di Liotrazzi.