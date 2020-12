Santo Stefano in rosso: cosa fare e dove andare. Domande e risposte

Ragusa – Anche oggi sono vietati tutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o seconda casa, quest’ultima però purché sia all’interno della Regione. Per ogni altro spostamento consentito – spesa, messe e attività motoria vicino casa – è sempre necessario portare con sé l'autocertificazione. Di seguito, le altre domande più frequenti:

Si può andare a trovare un parente? Si, fino al 6 gennaio ma una sola volta al giorno e solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. Non si contano i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con le quali convivono.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi per trascorrere le feste con i figli minorenni? Sì, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto - nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore - non sono soggetti a limitazioni né regionali né nazionali. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque consigliabile informarsi sul sito del Ministero degli affari esteri sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Si possono andare a trovare parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli? Si, anche se si trovano in un’altra regione e ove non sia possibile assicurare altrimenti l’assistenza, ma può muoversi solo un parente adulto che abitualmente già assiste la persona da cui sta andando, eventualmente accompagnato dai minori o disabili. Non si possono invece andare a trovare genitori anziani, ma in buona salute.

Quali negozi sono aperti? I negozi resteranno chiusi ma sarà consentito l'asporto da bar e ristoranti fino alle 22 e le consegne a domicilio. I negozi che, in generale, possono restare aperti nei giorni rossi (a meno che non decidano autonomamente di chiudere per ferie) sono quelli che erogano servizi ritenuti essenziali: supermercati, ipermercati, discount, alimentari, minimarket, surgelati; elettronica di consumo, computer, apparecchiature informatiche e telecomunicazioni; tabaccai; stazioni di servizio; negozi di ferramenta, vernici e piastrelle; librerie; illuminazione e sistemi di sicurezza; edicole; cartolerie; farmacie e parafarmacie; ortopedie; profumerie; erboristerie; fioristi e vivaisti; negozi di prodotti per animali domestici; ottici; fotografi; negozi di vendita di combustibili per uso domestico e per riscaldamento; negozi di saponi, detersivi, prodotti per la pulizia e affini; pompe funebri; commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, ortofrutta, pesce, carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati; lavanderie e tintorie; barbieri e parrucchieri.