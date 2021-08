Sara Lazzaro, in 'Doc 2' irrompe la realtà del Covid

ROMA, 08 AGO E' netto e ricco il percorso da attrice di Sara Lazzaro, papà italiano e mamma americana, cresciuta tra il Veneto e la California. Diretta in palcoscenico da registi come Marco Tullio Giordana, Cristina Comencini, Alexander Medem, Matthew Lenton, si è subito messa alla prova anche con molti ruoli al cinema e in tv, da Dieci inverni a Braccialetti rossi. Mancava la grande popolarità, arrivata con la serie di Rai1, Doc Nelle tue mani, che ha debuttato durante la pandemia registrando ascolti record, in cui interpreta Agnese, ex moglie del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) e direttore sanitario dell'ospedale dove i protagonisti del racconto lavorano. Un successo che ha portato a una seconda stagione, ora sul set.

"Non avevo mai avuto un ruolo così complesso e diverso spiega l'attrice, protagonista nei giorni scorsi di un incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival . E' stato veramente un gesto di fiducia nei miei confronti e ho sentito una responsabilità non indifferente e una sfida molto grande, creativamente l'ho presa molto sul serio". Formatasi come interprete in accademie e workshop in tutta Europa, dallo Shakespeare and Jacobean Theatre di Londra alla masterclass di Biennale Teatro con Thomas Ostermeier, Sara Lazzaro si sta confrontando con l'impatto mediatico di Doc: "Certo, è strano essere riconosciuta al supermercato, anche solo dalla voce, attraverso la mascherina". Nella serie "abbiamo sempre detto che avremmo parlato dei nostri giorni", e nella nuova stagione, che dovrebbe debuttare a inizio 2022, "ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista. E' una questione quasi di principio.

Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera".

Al cinema la vedremo nel corale Siccità di Paolo virzì, con fra gli altri Monica Bellucci, Sara Serraiocco, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, e in Welcome Venice di Andrea Segre, film d'apertura delle Giornate degli Autori alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. (ANSA).