Sanremo, Irama costretto a ritirarsi, un positivo nella band

Sanremo - Irama dovrà rinunziare al Festival di Sanremo, dopo che il tampone molecolare di uno dei componenti del suo staff è risultato positivo anche al test di controllo. Il musicista dovrà andare in quarantena. Un piccolo spiraglio però rimane nelle parole di Amadeus che in conferenza stampa ha detto che chiederà agli altri 25 big il permesso di cambiare il regolamento e farlo partecipare con la registrazione delle prove.

Ieri la sua esibizione era stata rinviata in attesa di ulteriori accertamenti e per quanto il musicista sia risultato negativo al tampone secondo il regolamento rigidissimo di 75 pagine non può esibirsi ed entra in lockdown. "Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché il collaboratore risultato positivo all'antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all'Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi". Così il videdirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha aggiornato sulla situazione del cantante in gara con la sua La genesi del tuo colore.