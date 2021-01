Sassari, apre il McDrive: la coda per un hamburger è chilometrica VIDEO

Sassari – Potrà sembrare un “ossimoro” date le vigenti regole anti Covid ma 4 giorni fa nella città sarda via Predda Niedda ha aperto i battenti un nuovo McDonald, un McDrive per la precisione da cui ritirare cibo e bevande da asporto. I lavori, fatti in tempo record dall’ok del Comune in estate, sono stati ricompensati dal successo istantaneo di pubblico, come vediamo nelle immagini girate da un automobilista di passaggio.