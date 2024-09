Satira, Crozza imita Salvini: "In galera a salame e nutella"

In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza torna a interpretare Matteo Salvini. Nel suo stile satirico inconfondibile, Crozza affronta il processo Open Arms e si lancia in una parodia ironica del leader della Lega: "Sono colpevole di sondaggi! Arrestatemi e chiudetemi in cella a pane e acqua… e Nutella". Fratelli di Crozza sarà in onda dal 27 settembre sul NOVE e in streaming su discovery+. IL VIDEO:

News Correlate