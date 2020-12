Saturimetri adesivi sull’unghia per combattere il Covid da remoto

Gli ospedali si affidano alla tecnologia da remoto per decongestionare i reparti Covid. Saturimetri adesivi sull’unghia, bracciali digitali per la pressione, monitoraggio da remoto delle allergie post-vaccinazioni, dispositivi Ecg portatili bluetooth per smartphone e tablet che con una app consentono di eseguire da soli l'elettrocardiogramma inviando il tracciato al cardiologo.

Per l’ossigenazione del sangue ad esempio si mette un adesivo sull’unghia di un dito della mano o sull’orecchio del paziente e le apparecchiature trasmettono in via digitale la saturimetria da remoto, cioè il valore di ossigeno nel sangue. Per la pressione arteriosa e numerosi parametri si usano bracciali e altri misuratori collegati a piattaforme. E' una delle acquisizioni della ricerca scientifica per aiutare i medici ad avere le informazioni sui pazienti anche quando non sono in presenza.