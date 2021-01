Sbarco di alieni sulla spiaggia di Torre di Mezzo

Santa Croce Camerina - Da qualche giorno figure aliene dalla somiglianza di robot colorati di rosso, sono “atterrate” sulla spiaggia di Cannitello dove sorge l’omonimo pantano e lo stabilimento balneare Piper, a Torre di Mezzo, in territorio di Santa Croce Camerina.

Le sei figure, alte poco più più di una figura umana, sostano immobili al centro della spiaggia, nella indifferenza dei ragazzi, che la mattina giocano al pallone, e nella curiosità di chi si avvicina per vederli e farsi qualche selfie accanto.

Le sei figure son ben allineate e rivolte verso la discesa che porta al pantano e allo stabilimento balneare. Fatte di listelli di legno, colorate di rosso, con la testa e il corpo di forma geometrica, hanno una sorta di maschera ad altoparlante, le braccia snodabili, e sono distanziate in ugual misura.

È evidente un anonimo quanto estroso artista ha voluto installare l’opera per significare un messaggio particolare. Metro, distanza, maschera, non fanno altro che far pensare al momento storico e tragico in cui tutto il genere umano si è trovato da quasi un anno a questaper il Covid-19. Distanza sociale, mascherina e osservanza delle regole sono i suggerimenti che l'installazione offre per combattere il Virus. Sembra il messaggio dei sei alieni, robot rossi, di Cannitello.