SBF si scusa e fornisce anche alcuni consigli!

Sam Bankman-Fried ha pubblicato un lungo articolo su Twitter questo pomeriggio. Si scusa per la sua cattiva gestione e fornisce alcune idee su come risolvere la crisi.

Le prime scuse del CEO di FTX!

È un messaggio atteso da diversi giorni. Sam Bankman-Fried, amministratore delegato di FTX, si è scusato in un thread su Twitter. Egli afferma:

Mi dispiace. Questa è la cosa più importante. Ho sbagliato e avrei dovuto fare meglio.

SBF ammette che avrebbe dovuto comunicare prima, ma che "aveva le mani legate" soprattutto a causa della potenziale acquisizione di Binance. Quest'ultima è saltata dopo che Binance ha chiesto informazioni sulla reale situazione di FTX. La situazione era molto peggiore del previsto.

L'ex miliardario ha sottolineato che questo thread riguarda solo gli utenti di FTX International. In effetti, gli utenti di FTX US sono preservati e possono effettuare prelievi nel modo consueto.

SBF ha dichiarato che il valore degli asset e delle garanzie di FTX è superiore ai depositi degli utenti della piattaforma. Il problema che attualmente la piattaforma deve affrontare è più che altro la liquidità. Quest'ultimo varia notevolmente a seconda del capo della borsa.

Dice di aver "sbagliato due volte". Secondo l'autore, un'errata etichettatura interna dei conti bancari ha portato a un errore sostanziale nella stima del margine degli utenti. Secondo lui, la borsa non è stata in grado di elaborare il gran numero di prelievi richiesti da domenica, che sono stati molto più alti di quelli che la borsa registra di solito. Per alcuni osservatori, tuttavia, queste spiegazioni mancano di chiarezza.

La priorità numero uno: i clienti

SBF ribadisce che la priorità numero uno rimane quella dei clienti di FTX. Dichiara che farà tutto il possibile per risolvere la crisi. A tal fine, ha iniziato a cercare liquidità da vari attori dell'ecosistema. Attualmente sta discutendo con varie aziende per esplorare le possibilità di FTX.

L'SBF afferma che Alameda Research sta cessando le sue attività. Il fondo di investimento che ha causato questa crisi, a causa della sua insolvenza, cesserà quindi le sue attività. Inoltre, nega le varie accuse che sono state fatte su Twitter riguardo a potenziali trasferimenti di fondi da parte di Alameda Research.

Nel caso in cui la crisi si risolva e FTX riprenda le sue attività regolarmente, come da anni fa Bitcoin Up, SBF ha annunciato che la trasparenza sarà la priorità assoluta. A tal fine, si vuole puntare a una trasparenza ottimale sulla catena. Trasparenza con diritto di revisione della governance aziendale da parte degli stakeholder. Questo è molto lontano da ciò che ha portato FTX allo stato attuale.

In conclusione, Sam Bankman-Fried ha un messaggio per uno "sparring partner speciale":

Ben fatto, avete vinto.

Per molti, SBF significa che Binance ha ottenuto ciò che voleva. In effetti, dopo le prime rivelazioni sull'insolvenza di FTX, CZ e Binance hanno fatto diverse dichiarazioni e azioni per destabilizzare TLT e FTX. In particolare, il CEO ha venduto i suoi token FTT e ha paragonato la situazione a quella di LUNA.

Molti osservatori ritengono che Binance stesse cercando di destabilizzare il suo principale concorrente. Anche se l'acquisizione di FTX da parte di Binance alla fine è fallita e la situazione sta danneggiando l'intero ecosistema in termini di fiducia, Binance sta eclissando uno dei suoi principali concorrenti.

I primi prelievi effettuati?

Per il momento, le reazioni iniziali sono piuttosto contrastanti, con alcuni che criticano SBF per la sua mancanza di chiarezza sulle questioni di liquidità. Osserveremo in seguito come vengono accolte queste prime scuse e spiegazioni.

Questo pomeriggio sono stati effettuati i primi prelievi da FTX sui conti degli utenti. Questo è quanto sostengono alcuni osservatori guardando alle transazioni degli indirizzi FTX. Sono stati osservati movimenti sulle reti Solana e Tron. Forse l'inizio di una crisi per la borsa e i suoi utenti...