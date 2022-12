Scade il 15 dicembre consorso pubblico per 50 diplomati e laureati. BANDI

Roma - Sono stati indetti due concorsi Formez PA finalizzati alla copertura di complessivi 50 posti di lavoro presso la sede dell’Istituto a Roma. Una selezione è rivolta a diplomati, mentre l’altra è rivolta a laureati. I 50 vincitori saranno assunti a tempo determinato, ma anche coloro che non riusciranno ad entrare fra i primi 50, potranno essere chiamati in futuro dall’Istituto, in quanto le due graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. Per candidarsi c’è tempo fino al 15 dicembre 2022. Di seguito diamo tutte le informazioni utili su selezione, requisiti e come presentare la domanda di ammissione e rendiamo disponibili i bandi da scaricare.

CONCORSI FORMEZ PA PER 50 POSTI, DIPLOMATI E LAUREATI

I concorsi Formez PA 2022 riguardano, dunque, l’assunzione a tempo determinato di nuove risorse da impiegare nei progetti dell’Istituto. Nello specifico, si prevede il reclutamento presso la sede del Formez PA di Roma, di: al massimo n. 25 diplomati, con inquadramento professionale B1 (Codice TD_B1); al massimo n. 25 laureati, con inquadramento professionale C1 (Codice TD_C1).

REQUISITI GENERALI

Per candidarsi alle selezioni Formez PA è necessario possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi;

se non cittadini italiani, possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello certificato al minimo C2 sia parlato sia scritto, come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

idoneità fisica all’impiego.

Non potranno candidarsi, pena l’esclusione e, comunque, non potranno essere contrattualizzati coloro che hanno avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez PA anche non continuativi.

REQUISITI SPECIFICI

In base al profilo professionale di proprio interesse, ai concorrenti è richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti specifici:

PROFILO PROFESSIONALE B1 diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o che comunque consenta l’accesso all’università.

PROFILO PROFESSIONALE C1 laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) o vecchio ordinamento.

ATTIVITÀ

Le risorse selezionate svolgeranno in via prioritaria, ma non esclusiva, le seguenti mansioni: profilo professionale B1 (diplomati): attività di supporto tecnico segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro; profilo professionale C1 (laureati): attività di gestione e di monitoraggio dei progetti rivolti alla pubblica amministrazione di sviluppo organizzativo e/o di rafforzamento della capacità istituzionale e/o di assistenza tecnica e/o di supporto all’attuazione di politiche pubbliche.

SELEZIONE Entrambe le selezioni saranno per prova tecnica, valutazione dei titoli e colloquio.

PROFILO PROFESSIONALE B1 (DIPLOMATI) PROVA TECNICA

Durata di 90 minuti. Consisterà in 50 quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti aree tematiche e attitudinali: conoscenza dei principali applicativi di Office 365 quali: Word, Excel, Power Point, Outlook, One drive, calendari condivisi; conoscenza dei principali strumenti di collaborazione quali: Teams e Share Point; conoscenza della Gestione Documentale e dell’archiviazione digitale; quesiti psicoattitudinali di ragionamento critico verbale e numerico deduttivo; lingua inglese. Saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli e al colloquio i primi 100 candidati (oltre ad eventuali ex aequo).

VALUTAZIONE TITOLI Massimo 20 punti: punteggio diploma superiore a 54/60 o 85/100: massimo 10 punti; altri titoli post diploma: massimo 10 punti. COLLOQUIO Prevede: risoluzione di un caso pratico; domande inerenti alle attività di cui all’art. 1 del bando.

PROFILO PROFESSIONALE C1 (LAUREATI) PROVA TECNICA Durata di 90 minuti. Consisterà in 50 quesiti a risposta multipla che verteranno sulle seguenti aree tematiche e attitudinali: principi di diritto costituzionale e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; quesiti psicoattitudinali di Ragionamento Logico matematico e Critico verbale; conoscenze digitali di base (DigComp e Syllabus). Saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli ed al colloquio i primi 100 candidati (oltre ad eventuali ex aequo). VALUTAZIONE TITOLI Massimo 20 punti: punteggio di laurea superiore a 100/110: massimo 15 punti. altri titoli: massimo 5 punti.

COLLOQUIO Prevede: prova “in basket”; domande inerenti alle attività di cui all’art. 1 del bando.