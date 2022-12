Scala, 5 minuti di applausi per Mattarella. VIDEO

Milano - Si tiene stasera la Prima della Scala 2022, uno dei più importanti appuntamenti del panorama culturale italiano.

Il pubblico della Prima della Scala, tutto in piedi, ha tributato un'ovazione al capo dello Stato al suo ingresso nel palco d'onore con accanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Mattarella ha provato a far sedere la platea, ma anche questa volta sono 4 minuti di applausi a fare da apripista all’inno nazionale.

Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura. In più occasioni si è udito il grido "Grazie Presidente".

L'ovazione per Mattarella

Dopo la calorosa accoglienza al suo arrivo nel foyer, ancora cinque minuti di applausi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palco d'onore del Teatro alla Scala affiancato dal presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e dalla figlia Laura prima dell'esecuzione dell'Inno di Mameli e dell'Inno alla gioia. Sul palco con loro per la Prima del Boris Gudonov anche il presidente del Senato La Russa e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'opera di Modest Musorgskij diretta da Riccardo Chailly inaugura la stagione 2022/2023. La regia è di Kasper Holten.