Scaletta finale Sanremo 2022: ordine della quinta serata e i favoriti.

Scaletta della quinta serata (la finale) di Sanremo 2022 il 5 febbraio.

È il giorno dell'attesissima finale del Festival, seguitissimo quest'anno e campione di ascolti con lo share che in alcune serate ha battuto ogni record. Dopo la serata cover di ieri sera, i 25 Big in gara torneranno ad esibirsi con le loro canzoni: i favoriti sono Mahmood e Blanco, con la loro «Brividi». Si contenderanno il primo posto, con ogni probabilità, con Elisa e la sua «O forse sei tu».

Con Amadeus sul palco a condurre la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli.

Dopo la serata iniziale con Ornella Muti, l’attrice Lorena Cesarini con il suo monologo sul razzismo che tanto ha fatto discutere, Drusilla Foer con il suo garbo e la sua ironia, Maria Chiara Giannetta con il suo monologo sulla cecità, questa sera sarà la volta di una latra grande attrice Italiana.

Grande attesa per Marco Mengoni, il super ospite a sorpresa della finalissima: atteso un omaggio a Lucio Dalla. La scaletta è ancora da ultimare: l'ordine di esibizione arriverà di consueto nel pomeriggio.

La scaletta ufficiale della quinta serata del Festival di Sanremo con i cantanti e gli ospiti in ordine di uscita sarà disponibile nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio.

Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico.

Achille Lauro - "Domenica"

Aka 7even - "Perfetta così"

Ana Mena - "Duecentomila ore"

Dargen D'Amico - "Dove si balla"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - "Ogni volta è così"

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Giusy Ferreri - "Miele"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Mahmood e Blanco - "Brividi"

Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

Matteo Romano - "Virale"

Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

Noemi - "Ti amo non lo so dire"

Rkomi - "Insuperabile"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale"

Yuman - "Ora e qui"