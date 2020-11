Scambiano mandragora per borraggine, marito e moglie rischiano morte

Terrasini, Palermo - Mangiano della borragine ma iniziano a sentirsi male e ad avere strane allucinazioni. Una coppia di Terrasini, 64 anni lui, 59 anni lei, è finita all’ospedale di Partinico. Quel piatto preparato per cena poteva essere fatale visto che quella verdura non era borragine ma mandragora, come si è scoperto in seguito al loro ricovero d’urgenza.

I medici del Pronto soccorso dell’ospedale partinicese hanno salvato la vita ai due coniugi che sono arrivati in ospedale in gravi condizioni. Quella versura portata dal nipote e raccolta in campagna poteva rivelarsi fatale per i due cittadini di Terrasini che sono stati salvati in extremis. Hanno persino rischiato la vita dal momento che un’intossicazione di questo tipo può anche portare al coma o alla morte. Alla fine, grazie all’intuito dell’equipe medica del nosocomio partinicese, i due se la sono cavata con tanto spavento.

I due, dopo aver finito di cenare, con un piatto abbondante di una verdura hanno iniziato a capire che qualcosa non andava. Hanno scambiato la borraggine per la mandragora, considerata altamente tossica e facilmente confondibile con altre varietà commestibili. I due sono stati subito presi in carico ed è bastata qualche domanda per arrivare ad avere dei sospetti.