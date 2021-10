Ragusa - Nessun decesso Covid oggi, i morti sono in tutto 366. I positivi sono 416, di cui 380 in isolamento. I ricoverati sono 16, 5 in foresteria.

I dati per Comune: Acate 22, Chiaramonte Gulfi 3, Comiso 46, Giarratana 0, Ispica 13, Modica 41, Monterosso Almo 0, Pozzallo 17, Ragusa 97, Santa Croce Camerina 15, Scicli 35, Vittotia 91.