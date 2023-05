Schifani, adesso in tempi celeri nomineremo presidente del Cts

PALERMO, 19 MAG "Ieri abbiamo sbloccato il Cts. La commissione tecnica specialistica in passato aveva paralizzato le iniziative di investimento industriale e ambientale di molti operatori economici. Gli industriali andavano via dalla Sicilia". Lo ha detto a Palermo il presidente della Regione, Renato Schifani partecipando al convegno "Costa Sud, turismo ecosostenibile" organizzato dal Centro studi Ernesto Basile.

"Adesso nomineremo un presidente che sia un esperto, che non sia stato impegnato in politica e che sia lontano da posizioni pseudoambientaliste ha proseguito Schifani vigileremo lo sviluppo sostenibile, l'aspetto ambientale, ma anche quello sociale. Il comitato dovrà rilasciare pareri in tempi celeri".

"Ma è importante che si lavori con spirito costruttivo e non demagogico e demolitivo ha aggiunto la Commissione tecnica specialistica, che negli anni passati aveva paralizzato varie iniziative imprenditoriali e investimenti non fornendo i pareri necessari ha aggiunto deve essere guidata da una figura di esperienza fuori dalla politica e che guardi a una regione che deve crescere e accogliere gli investimenti per migliorare la qualità della vita dei siciliani, ad aumentare il nostro Pil e l'occupazione". "Perché va bene lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, ma dobbiamo occuparci degli aspetti sociali ed economici della nostra Sicilia. Riformare, semplificare e sburocratizzare sono parole chiave su cui si sta muovendo e si muoverà questo governo", ha osservato. (ANSA).