Schifani, raddoppiato il fondo per il bonus palestra Sicilia

"Sarà raddoppiato il capitolo di bilancio regionale che permetterà a bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni, con famiglie dal basso reddito, di poter frequentare gratis le palestre in Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani inaugurando stamane l'anno scolastico all'Istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. Con lui l'assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro e la preside Antonella Di Bartolo.

"La scuola è momento di formazione culturale - ha detto Schifani rivolgendosi agli alunni - sono contento di aprire l'anno scolastico insieme a voi. Dovete credere in una società migliore, dovete essere protagonisti. La nostra terra non è malata. Voi avete la possibilità di migliorarla. Spetta a noi amministratori darvi questa possibilità. A voi spetta l'impegno all'interno della scuola".

Il bonus palestre passa da un finanziamento di un milione e duecento mila euro a due milioni e quattrocento mila. Ne potranno beneficiare più di dodici mila e quattrocento ragazzi nell'Isola.

"Quest'anno abbiamo inserito il tempo pieno nella scuola primaria" ha detto la preside Antonella Di Bartolo sottolineando l'allargamento dell'offerta dei servizi provenienti dall'istituto in un quartiere difficile come quello di Brancaccio.

"In Sicilia abbiamo oggi il 99, 8 per cento degli insegnanti già in servizio. Questo permette l'avvio sereno dell'anno scolastico" ha osservatoGiuseppe Pierro.

Schifani ha invitato i ragazzi della Pertini a visitare il parco e il palazzo d'Orleans.