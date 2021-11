Ragusa - Decessi fermia quota 377, positivi in salita a 374 nel ragusano il 26 novembre, con 359 in isolamento, 10 ricoverati, uno in foresteria.

I dati per Comune: Acate 8, Chiaramonte Gulfi 1, Comiso 37, Giarratana 6, Ispica 27, Modica 110, Monterosso Almo 3, Pozzallo 17, Ragusa 108, Santa Croce Camerina 19, Scicli 13, Vittoria 10.