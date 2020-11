Sicilia, Postamat "impazzisce" ed eroga soldi in più ai correntisti

Sciacca, Agrigento - Sarebbero almeno una dozzina i correntisti di Poste Italiane di Sciacca che, allo sportello Postamat dell’ufficio in contrada Perriera, a causa di un evidente guasto tecnico, hanno ricevuto una somma diversa a quella che avevano richiesto attraverso la propria carta.

E se c'è stato chi ha ricevuto meno dell’importo che aveva digitato (provvedendo tempestivamente a reclamare), in diversi altri casi il sistema ha consegnato un numero di banconote superiore rispetto alla somma indicata, addirittura fino a 1.500 euro. Un anziano particolarmente onesto e scrupoloso, stamattina si è già recato allo sportello dell’ufficio centrale a restituire i soldi. Il direttore dell’ufficio postale di "Sciacca Centro" Accursio Bentivegna ha chiarito la natura del guasto, parlando di «errore nel caricamento delle banconote» e ha invitato chi avesse percepito somme che non gli erano dovute a recarsi immediatamente all’ufficio per restituirle. In ogni caso si sta risalendo a tutte le transazioni effettuate nelle ultime 48 ore.