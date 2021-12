Scicli, apre Lievitomadre, L'arte del pizzaiolo. FOTO

Scicli - L'arte del pizzaiolo è stata riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale dell'umanità. Il pizzaiolo e i propri clienti sono coinvolti in un rituale sociale che, nato nei quartieri popolari di Napoli, si è diffuso in tutta Italia facendo della pizza il cibo più amato e conosciuto. E quindi il bancone e il forno - rigorosamente a legna- diventano il palcoscenico in cui il maestro pizzaiolo "si esibisce" e mostra la sua arte durante le fasi della preparazione della pizza: dalla formazione dell'impasto - con il Lievito madre naturalmente - al movimento rotatorio per stendere la pasta, fino alla cottura nel forno di pietra.

Seguendo queste direttrici è nata Lievitomadre - L'arte del pizzaiolo che apre i battenti nel popolare quartiere San Bartolomeo a Scicli, con la splendida chiesa a fare da quinta scenica. Il maestro pizzaiolo Maurizio Latina -con oltre trentacinque anni di esperienza alle spalle- ha scelto un locale raccolto, intimo, familiare, con tutti i tavoli posti attorno al forno a vista, e entrando si ha subito la sensazione di sentirsi un po' come nella casa dei nostri nonni, inebriati dal profumo della legna che ardeva, scoppiettando, nel forno di pietra.

Nell'era delle pizze gourmet e dell'innovazione a tutti i costi, la scelta del nostro pizzaiolo va in direzione opposta, alla riscoperta della tradizione, con ingredienti sani, poveri, ma lavorati sapientemente: le verdure dell'orto, il pomodoro di Scicli, la ricotta, la salsiccia fresca e i salumi nostrani, il capuliato sono solo alcuni dei prodotti naturali che troverete sulle vostre pizze.

L'impasto, a lunga maturazione, è creato con il lievito madre -e non potrebbe essere diversamente- che garantisce una maggiore leggerezza e digeribilità della pizza. In controtendenza è anche la scelta sui prezzi. In un momento in cui tutto costa di più, Lievitomadre ha deciso di tornare alle origini: la pizza è di tutti, nasce nei quartieri popolari di Napoli e si sviluppa in tutto il mondo per la sua bontà ma anche per la sua economicità. E quindi anche i prezzi devono essere "giusti". Lievitomadre, infatti, durante i giorni infrasettimanali proporrà il giropizza classico al prezzo di 10 euro, includendo patatine, pizza dolce, bevande, coperto e servizio. Non resta quindi che trascorrere un paio d'ore in un ambiente familiare, assagiando le nostre pizze e scambiando, a fine serata, quale chiacchiera con il nostro pizzaiolo tra sensazioni e ricordi.

