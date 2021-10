Scicli, bagni al mare anche con le nuvole VIDEO

Scicli – E’ ancora tempo di bagni in mare nel Ragusano, mentre nel resto d’Italia si gela: in allegato il video postato in Rete ieri pomeriggio da una utente sulla spiaggia di Micenci; nelle foto, invece, siamo a Donnalucata.

Nei prossimi giorni le previsioni meteo indicano poche nuvole e, al massimo, qualche debole pioggia nelle ore centrali della giornata, che porterà però un po' di freddo: giovedì, in particolare, la temperatura massima calerà a 17°C e la minima a 9°C. Fortunatamente, nel weekend le nubi spariranno e la colonnina di mercurio riguadagnerà qualche grado.