Scicli, chiuse tutte le scuole, fino al 4 marzo

Scicli - Dai risultati dei tamponi rapidi e molecolari effettuati negli ultimi giorni è emerso un numero significativo di casi di soggetti positivi al covid-19 tra la popolazione scolastica della città, sia tra gli alunni che il personale.

Pertanto diverse classi di tre istituti scolastici sono già state poste in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione Medicina Scolastica dell’Asp di Ragusa, su segnalazione dei Dirigenti Scolastici.

Alla luce della attuale situazione, il Sindaco di Scicli Enzo Giannone, sentiti i Dirigenti Scolastici, ha disposto che è necessario procedere ad una sanificazione straordinaria di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, a partire da domani 1° marzo e fino a giovedì 4 marzo 2021. In questi giorni tutte le scuole rimarranno chiuse all’utenza esterna e gli alunni effettueranno didattica a distanza. Le segreterie rimarranno in funzione, anche per adempiere alle procedure necessarie per sottoporre a controlli tutti i soggetti già in quarantena.

Il Sindaco rinnova con fermezza l’indicazione a tutti i cittadini a rispettare le regole fondamentali per impedire la ripresa dei contagi. Si eviti in particolare ogni forma di assembramento e si indossi sempre la mascherina, altrimenti saranno vanificati tutti gli sforzi fatto per eliminare tutti i possibili rischi di un ritorno massiccio dei contagi.