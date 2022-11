Scicli, compie 90 anni l'ex comandante Calabrese

Scicli - Compie oggi 90 anni l'ex comandante della polizia municipale di Scicli Giovanni Calabrese e già colonnello dell'esercito. Calabrese da militare ha prestato servizio a Messina, al ventiquattresimo artiglieria.

Calabrese, negli anni Ottanta, fece opera meritoria di educazione stradale ai bambini delle elementari, in un'epoca in cui non vi era attenzione per l'insegnamento della segnaletica ai piccoli che vanno spesso in bici in maniera inconsapevole.

Al comandante Calabrese gli auguri del nostro giornale.