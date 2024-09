Scicli - Scicli piange la morte di Francesco Caruso, il cui nome è stato legato in questi decenni al presepe della sua famiglia al quartiere San Giuseppe. Francesco e la moglie sono stati due appassionati dell'arte presepistica e il loro presepe, visitabile grauitamente nell'ambito della Via dei Presepi di Scicli, è stata una tappa obbligata per migliaia di visitatori.

Caruso era conosciuto anche come direttore di corsa, giudice di gara e cronometrista nel mondo ciclistico amatoriale.