Scicli - Si terranno oggi alle 15,30, nella parrocchia del Santissimo Salvatore a Jungi, i funerali di Vincenzo Paolino, il giovane sciclitano morto in Portogallo il 31 marzo.

Vincenzo, 31 anni, è morto in Portogallo, paese dove viveva da diversi anni. Vincenzo aveva vissuto per molti anni a Roma, quindi in Brasile, infine in Portogallo.