Scicli, i cani antidroga in via Santa Teresa

Scicli - Fuggi fuggi generale sabato sera di ragazzini intenti a fumare canne all'angolo tra la via Santa Teresa e la via Mortilla a Scicli. Sono arrivati i cani antidroga dei carabinieri.

La classica serata del sabato sera è stata caratterizzata nuovamente dalla presenza dei militari della locale Tenenza, supportati da personale del Nucleo Radiomobile e del Nucleo cinofili di Catania, che hanno perseverato nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area di competenza. In questa attività di precipua vigilanza i militari hanno provveduto ad elevare contravvenzioni al codice della strada, oltre a sottoporre numerose autovetture e persone ad approfonditi controlli. L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 18enne del posto, di professione operaio ed incensurato. Infatti, a seguito di perquisizione domiciliare presso la propria abitazione, il giovane è risultato in possesso di 37 grammi di hashish. L’operazione di polizia si è conclusa con il rinvenimento tra le mura del centro storico cittadino, grazie al prezioso ausilio delle unità antidroga, di 55 grammi di hashish a carico di ignoti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti.