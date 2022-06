Scicli, Ignazio la Guardia, IronMan

Scicli - 228 chilometri in poco più di 11 ore, in parte a nuoto, in parte in bici, in parte correndo.

L’atleta sciclitano Ignazio La Guardia non ha potuto partecipare all’IronMan Hamburg di Amburgo, cui ha partecipato l’amico e compaesano Filippo Firullo, e dopo aver preso parte alla fase preparatoria con la squadra ha deciso di fare, il 5 giugno scorso, una impegnativa prova atletica solitaria.

Ha iniziato con una nuotata di 3,8 chilometri nello specchio di mare delle borgate di Scicli, quindi è salito in bici facendo 180 chilometri su due ruote, raggiungendo quattro comuni ragusani e uno nisseno, per chiudere con 42 chilometri di corsa lungo il litorale ibleo.

Il totale fa 228 chilometri in poco più di 11 ore. Sotto un sole cocente che ha reso an cora più ardua e impegnativa la prova.