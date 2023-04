Scicli - Salvatore Rumeo (Caltanissetta, 1966) è da meno di un mese il nuovo Vescovo di Noto, e la sua cifra pare essere sin da subito la presenza costante sul territorio della Diocesi.

Informale e diretto nei modi, il nuovo Vescovo ha un tono brioso e gentile, informato a grande ironia. Nella foto che vi proponiamo è in via Mormina Penna, fra padre Ignazio La China e padre Giovanni Lauretta, mentre spedito si dirige al Ricovero per anziani Carpentieri.

Benvenuto Salvatore!