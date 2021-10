Scicli, la signora Pasqualina Pioggia festeggia 100 anni

Scicli - Nata il 2 ottobre 1921. Ha vissuto 47 anni in Argentina per poi fare ritorno a Scicli, la signora Pasqualina Pioggia, che oggi ha compiuto 100 anni di vita. In Sudamerica era una tessitrice di cestini. Pasqualina non si è mai sposata, e oggi è ospite della Rsa dell’ospedale Busacca di Scicli dopo la seconda frattura del femore, superata brillantemente.

Pasqualina ha presenza di spirito, il sorriso sempre sulle labbra, e nonostante due operazioni agli arti inferiori alla veneranda età di 99 anni, conta di tornare presto in piedi sulle sue gambe. Un esempio di tenacia e di voglia di vivere. Il vicesindaco Bruno Mirabella ha consegnato a Pasqualina, a nome dell’amministrazione, una targa di auguri del Comune. Infine, una torta con i familiari e il personale della Rsa che la cura amorevolmente.