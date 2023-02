Scicli, la terza D della media Lipparini, 50 anni dopo

Scicli - Compagne di scuola. Si sono ritrovate cinquanta anni dopo, in una serata conviviale piacevole e carica di ricordi, le compagne di classe della Terza D della scuola media Lipparini di Scicli. Il passare del tempo non ha affievolito lo spirito di amicizia e il piacere di rivedersi in tante di loro che oggi sono anche mogli, mamme e talvolta nonne.