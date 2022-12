Scicli, Lievitomadre apre "la trattoria siciliana". FOTO

Scicli - A Scicli, nei locali di via San Bartolomeo, Lievitomadre, già conosciuto per la buonissima pizza, amplia la propria offerta culinaria proponendo i piatti della tradizione siciliana.

Dai ravioli col sugo alla pasta impastata con broccoli e pomodoro, dai quadrucci in brodo con i famosi "paddunedda" al bollito, dalla caponata alla pasta con le sarde, dalle scacce al pane cunzato, fino alla trippa, alla carne al sugo, ai legumi, e al gelo di limone, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Assaporando i piatti si fa un viaggio tra i sapori di una volta, alla casa della nonna, alle antiche ricette della tradizione, seguite passo passo nella loro ritualità quasi sacrale.

A spiegare questa scelta è il responsabile dell'attività, Maurizio Latina: "Abbiamo voluto affiancare alla già consolidata pizzeria, una nuova proposta, che a Scicli mancava e cioè la trattoria tipica. Ce lo chiedono i turisti, curiosi di assaggiare i nostri piatti, ma ce lo chiedono anche i nostri clienti sciclitani, lamentando che a Scicli è quasi impossibile mangiare i piatti tipici della tradizione contadina e popolare. Abbiamo perciò seguito due direttrici: innanzitutto utilizziamo i prodotti del territorio, trasformando a mano la materia prima. La farina, la ricotta, il pomodoro diventano pane, pasta impastata "caddarusa", succulenti ravioli al sugo... E poi, il secondo fondamentale punto, abbiamo deciso di mantenere i prezzi alla portata di tutti. Un piatto di pasta costa da 5 a 8 euro. Un pasto completo, con primo a scelta, secondo a scelta, contorno, acqua pane e un calice di vino costa 16 euro!! E, inoltre, a pranzo, nei giorni feriali proponiamo un light lunch a 10 euro, per una colazione di lavoro o una pausa pranzo."

Il pranzo, la cena sono momenti conviviali, momenti di calore, di gioia, di festa con amici o parenti e tutti devono goderne, spendendo il giusto, riscaldandosi con un buon piatto di minestra e brindando con un calice di vino. Non resta altro, quindi, che prenotare da Lievitomadre al 331.3320100 o al 0932.185 7276. Aperto a pranzo e cena. Chiusura settimanale: lunedì.