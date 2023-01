Scicli, morto l'ultimo mugnaio

Scicli - E' deceduto nei giorni scorsi, a 95 anni, Angelo Burgaletta, mugnaio di Scicli. Burgaletta è stato uno degli ultimi testimoni di una civiltà, quella dei mulini ad acqua, che ha fatto la storia di Scicli. Suo un mulino funzionante ma non in esercizio in contrada Fiumara Cannavata. Qui un articolo di Ragusanews sul tema.

News Correlate Cultura I mulini ad acqua della Fiumara