Scicli, presentato il progetto “Imparagricoltura”

Scicli - Presentato in conferenza stampa – presso la fattoria didattica del Vivaio del Valentino sito a Sampieri (territorio di Scicli) – il progetto di inclusione sociale, di educazione ambientale e alimentare denominato “Imparagricoltura”, incentrato sulla cooperazione tra imprese agricole, associazioni e cooperative operanti nel mondo educativo e formativo. Realizzato attraverso i fondi della Sottomisura 16.9 del PSR SICILIA 2014 – 2022 (Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), il programma prevede un elenco di attività che saranno destinate agli alunni delle scuole dell’infanzia fino alle medie, ai bambini e ragazzi svantaggiati e con differenti abilità, agli anziani. Diversi i partner del progetto: le aziende agricole Causarano Francesco (capo fila), Allibrio Giuseppe Giovanni (Fattoria Didattica), Fidone Vincenzo, Biogarden e Gravagna ss; insieme alle società cooperative Inprimis (Formazione), Terramatta, Bimbialcentro e all’associazione culturale “SUD”.

Relativamente all’aspetto sociale saranno avviati servizi di animazione, per l’accompagnamento alla diversificazione delle imprese, alla multifunzionalità ed al welfare produttivo (con particolare attenzione alle produzioni biologiche e rispettose dell’ambiente in genere), di pet-therapy/ippoterapia, di orto-terapia, di turismo sociale, programmi artigianali e di condivisione di spazi verdi. Faranno parte del secondo ambito, quello educativo-ambientale, invece, i laboratori sul rapporto agricoltura/ambiente e sugli effetti dei cambiamenti climatici, le sedute formative in campo sulle buone pratiche agricole e la gestione sostenibile degli agro-ecosistemi. Terzo e ultimo aspetto l’educazione alimentare, che verterà su sessioni in laboratorio, inerenti al rapporto uomo/cibo e ai corretti stili alimentari, e sulle attività in campo, relative alla produzione di alimenti con tecniche eco-sostenibili.