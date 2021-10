Sciopero autostrade, niente casellanti: viaggio gratis? VIDEO

Messina - Alta adesione allo sciopero del personale del Consorzio autostrade siciliane aderente a tutte le sigle sindacali, oggi alla quarta giornata, con punte del 100% sull’A20 e sull’A18. Nel video, il passaggio di un automobilista in tarda mattinata alla barriera di Messina: "Libero transito e barre alzate" scrive condividendo il girato. La “serrata” si concluderà domani, ma è proprio questa la domanda che si sta ponendo più di un automobilista in questi giorni: ma allora si viaggia gratis in autostrada?

In effetti una protesta del personale addetto al pedaggio, verso le società concessionarie della rete, avrebbe senso solo se provocasse un concreto disagio alla controparte: purtroppo telepass e biglietterie automatiche hanno da tempo sfoltito i posti di lavoro in questo mestiere, ed essendo sempre disponibili le altre corsie i viaggiatori non hanno scuse per non pagare.