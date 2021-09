Sciopero camion, blocchi al traffico e rallentamenti sulle autostrade VIDEO

Ragusa - Qualche blocco del traffico soprattutto nel Nord Italia - tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna - da dove arrivando i primi due video che abbiamo raccolto dalla Rete; ma anche la Salerno-Reggio Calabria, nel terzo video, è stata interessata oggi in alcuni tratti dallo sciopero selvaggio dei camionisti contro vaccini anti Covid e green pass. Sono solo alcuni dei molti filmati che stanno circolando sul web da stamattina, postati dai sostenitori della protesta.

Naturalmente, in molti casi potrebbe anche trattarsi di classiche code dovute a incidenti o lavori: non manca infatti, tra gli stessi internauti, chi mette in dubbio l'autenticità dei filmati. Non è chiaro se e come la serrata proseguirà anche nei prossimi giorni, non avendo un interlocutore istituzione. In Sicilia, comunque, finora non si sono segnalati particolari disagi al traffico su strade e autostrade.