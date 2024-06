Scipione, l'anticiclone africano farà impennare le temperature a 40 gradi

L'Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, battezzato Scipione in omaggio al celebre generale romano Scipione l'Africano. La pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale sta inaugurando una sequenza di giornate stabili con temperature in progressivo aumento, segnando così l'inizio di un periodo estivo che si protrarrà fino alla fine della settimana. Tuttavia, un cambiamento significativo è previsto per il Nord Italia a partire dal weekend, con l'arrivo di una depressione atlantica che porterà temporali e un calo delle temperature.

Previsioni Meteo per le Prossime Ore

Nord Italia: Mattinata soleggiata con qualche addensamento in Liguria e velature in transito. Nel pomeriggio, aumento delle nubi nelle zone montuose con possibili piovaschi su ovest Piemonte e Prealpi lombardo-venete e Carnia, in esaurimento in serata, ad eccezione di locali sconfinamenti serali su Torinese e Cuneese.

Centro Italia: Giornata prevalentemente soleggiata, con qualche addensamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica, in dissolvimento entro sera.

Sud Italia: Prevalenza di sole con qualche nube diurna sull'Appennino campano. In Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato.

Temperature: In lieve aumento con massime fino a 26/29°C al Nord, 27/30°C al Centro e 29/32°C al Sud, con picchi superiori nelle zone interne delle isole maggiori

Previsioni per Venerdì

Il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato sull'intera penisola, con qualche annuvolamento in Liguria e variabilità pomeridiana vicino alle zone alpine, dove si prevedono brevi rovesci sui rilievi di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in esaurimento entro sera.

Le temperature continueranno ad aumentare, raggiungendo valori estivi: massime fino a 27/30°C al Nord, 29/32°C al Centro e 31/33°C al Sud, con picchi ancora più elevati nelle zone interne delle isole maggiori e nel Tavoliere delle Puglie.

Previsioni per il Weekend

Il weekend sarà caratterizzato da tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud, mentre al Nord inizialmente soleggiato e caldo, con una variabilità diurna sulle Alpi. Domenica, si prevede un peggioramento nelle regioni settentrionali con piogge e temporali, anche forti, a partire dal Nordovest.

Impennata Termica in Arrivo

L'arrivo dell'anticiclone Scipione porterà un'impennata termica con temperature che saliranno fino a 8-10 gradi oltre la media del periodo entro il weekend, specialmente nei valori massimi. Non si escludono picchi fino a 41 gradi nel centro della Sicilia per i primi giorni della prossima settimana. Secondo Andrea Garbinato di iLMeteo.it, si attendono massime fino a 33 gradi in Puglia (a Taranto), 31-32 gradi nel resto del Sud, fino a 29 gradi anche al Nord (Bolzano e Forlì), con picchi di 30 gradi anche su Umbria e Marche. Garbinato descrive questo fenomeno come un "antipasto d'Estate" per tutto lo Stivale.

Picchi di Caldo e Temporali Intensi

Il caldo africano raggiungerà il suo picco al Centro-Nord sabato, mentre al Sud la situazione peggiorerà con temperature massime di 33 gradi in Pianura Padana, 32-34 gradi al Centro e 38 gradi in Sardegna, con valori di 35-36 gradi diffusi in Sicilia. Domenica, le temperature caleranno sensibilmente al Centro-Nord, ma aumenteranno fortemente al Sud. Tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno, si prevedono picchi di 40-41 gradi nelle zone interne di Sicilia, Calabria e Salento.

L'energia termica accumulata in Pianura Padana porterà forti temporali al Nord a partire da domenica, con possibili supercelle temporalesche e grandine grossa, inizialmente nel Nord-Ovest e in graduale spostamento verso est.

Un Maggio da Record

Il maggio del 2024 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale da metà Ottocento, secondo il servizio meteo europeo Copernicus. Questo mese rappresenta il dodicesimo mese consecutivo con temperature record, con una temperatura media globale di 1,63°C sopra la media pre-industriale del periodo 1850-1900, superando il limite di 1,5°C.

Con l'arrivo di Scipione, l'Italia si prepara ad affrontare un periodo di caldo intenso, ma il cambiamento è all'orizzonte, con l'arrivo di temporali e un calo delle temperature al Nord entro la fine della settimana.