“Scirocco” apre un concept point all’aeroporto di Catania

Catania - Far conoscere la tradizione ed i sapori dello storico mercato del pesce di Catania in un contesto internazionale. E’ questa la nuova scommessa dai fratelli Marco e Giacomo Timpanaro. Dopo oltre sei anni dall’avvio del progetto Scirocco - Sicilian Fish Lab, il 6 gennaio aprirà questo concept all’aeroporto “Fontanarossa” di Catania, alle partenze Terminal A e sarà gestito da Lagardère Travel Retail.

Scirocco - Sicilian Food Lab è un nuovo format che darà la possibilità ai passeggeri in transito nello scalo catanese, di gustare i sapori autentici e piatti classici della tradizione siciliana. L’offerta food diventa più ampia: dalle pluripremiate sarde a beccafico, ai panini e tramezzini con pesce fresco fino ad altre scelte vegetariane.

“Offriremo ai clienti anche la possibilità di acquistare le pietanze in packaging eco- friendly per chi vorrà portare con sé un pezzo di Sicilia” ha dichiarato Marco Timpanaro, soddisfatto della collaborazione con Lagardère Travel Retail, leader mondiale nel settore del Travel Retail con oltre 160 anni di esperienza e più di 4.800 negozi in aeroporti, stazioni ferroviarie e altri canali. “Per noi entrare a far parte dell’offerta food in uno scalo internazionale è già un onore, ma ciò acquisisce una valenza maggiore grazie alla importante partnership con Lagardère che ha deciso di affidarsi ad un marchio locale, giovane e che propone prodotti genuini e del territorio”.

Scirocco - Sicilian Fish Lab, sin dalla sua apertura in Piscarìa a Catania, è diventato in poco tempo punto di riferimento per gli amanti dello street food e dei fritti di pesce e non solo preparati a regola d’arte e presentati in tradizionali cartocci in carta paglia, con un format che unisce tradizione, innovazione ed ingredienti di qualità.