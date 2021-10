Scoglitti a mollo, Pozzallo frustata: i VIDEO dal Ragusano

Vittoria – Appena qualche goccia nelle aree più interne della provincia di Ragusa ma non è mancato qualche disagio, come a Scoglitti: postiamo la video denuncia di una residente, costretta in casa dall’allagamento della strada. A Scicli è franato un masso, per fortuna senza conseguenze.

Per il resto deboli piovaschi ovunque: nel secondo video siamo a Modica. Forti raffiche di vento e mare mosso sulla costa: negli ultimi filmati, il lungomare di Pozzallo sferzato dalle raffiche di “Apollo” che, nella vicina Siracusa, ha provocato invece molti più danni.

A quanto pare, anche stavolta il territorio ibleo l’ha sfangata: le previsioni meteo indicano, infatti, che già da stasera la seconda ondata di maltempo, dopo quella di domenica e lunedì scorsi, dovrebbe affievolirsi sensibilmente.