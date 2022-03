Scoglitti, lavori in corso sul lungomare Lanterna VIDEO

Vittoria - Proseguono i lavori sul lungomare della Riviera Lanterna di Scoglitti: prima a causa del Covid e ora per il caro materiali, il progetto - del costo di oltre 2,6 milioni di euro per 350 metri di intervento - si trascina da ormai ben 3 anni e non c’è ancora una data esatta di conclusione del cantiere.

Il primo blocco di intervento è in corso nella piazzetta del faro: l’opera finale prevede un ingresso con rampa, una mini pista ciclabile e per jogging e una piastra pedonale con chioschi e pensiline.