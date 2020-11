"Scongiurare il contagio animale, se diventa panzoozia è incontrollabile"

“Questo rischia di essere il primo virus pandemico che diventa una panzoozia, cioè che colpisce anche tante specie animali -Ilaria Capua, in una lunga intervista esclusiva sull’Huffington Post, osserva la pandemia anche dal punto di vista dell’ambiente e del mondo animale. Soprattutto dopo la scoperta, due giorni fa, di una variante del virus che, mutato, ha infettato un intero allevamento di visoni in Danimarca.

“I mustelidi, la famiglia dei visoni e dei furetti, sono animali che possono diventare serbatoio per questo fenomeno panzootico. Sappiamo che sono molto ricettivi e ci sono stati casi anche in Usa e Olanda - rivela al quotidiano la direttrice del One Health Center of Excellence in Florida -. Il rischio che il virus circoli negli animali, soprattutto in quelli selvatici, è che si perda definitivamente il controllo. Ma è impensabile fare sorveglianza e andare a controllare donnole o faine nel loro habitat naturale”. Il pericolo è enorme anche se il virus mutasse in una specie domestica e prendesse a circolare tra cani e gatti, i migliori amici di tanti italiani, e dunque direttamente nelle nostre case. “Il virus sta facendo esattamente ciò che ci si aspetta da lui dell’infezione - ammonisce la scienziata -, si sta endemizzando in tutte le specie ricettive”.