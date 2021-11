Scontrino elettronico e Woocommerce: Gestisco Italia integrato Invio

Ma cosa c'entrerà mai lo scontrino elettronico con la piattaforma Woocommerce? Beh a dire il vero grazie a Gestisco Italia le due sono diventate molto unite tra di loro. Tra pochissimo ti spiegheremo cosa intendiamo, per il momento ti può essere sufficiente sapere che Gestisco Italia è l’azienda che ha lanciato un nuovissimo plugin di Wordpress che permette l’emissione dello scontrino elettronico attraverso Woocommerce.

Perchè c’è stato un bel giorno nel bel mezzo della vita di tutti i possessori di partita IVA in cui si sono visti imporre un obbligo, quello della fatturazione elettronica. Come se la vita di un partita IVA non fosse già abbastanza difficile, i cambiamenti che stavano piombando sulle loro teste erano immensi.

In fondo un conto è sentir parlare di digitalizzazione del lavoro come un qualcosa che non arriverà mai a noi e un’altro è vedersi imporre una netta modifica nelle modalità del lavoro. Fortuna che poi ci sono aziende come Gestisco Italia, colei a cui si deve dire un grande GRAZIE se ad oggi si possono inviare scontrini senza registratore di cassa. Ne vuoi sapere di più? Clicca al sito fatturapro.click e continua a leggerci.

Scontrino elettronico: solo per chi fattura più di 400.000 euro, anzi no

Il 1 gennaio 2019 tutti i possessori di partita IVA, fatta eccezione per coloro che sono espressamente esonerati dalla legge, sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico. Questo cosa vuol dire? Che da quel momento le fatture non potevano più essere cartacee, ma con l’utilizzo di software gestionali vi era l’emissione delle stesse in formato elettronico.

La consegna della fattura non avveniva più in maniera diretta, ma passa attraverso il Sistema di Interscambio postino della fattura elettronica. Ma fin dall’inizio era chiaro che il cambiamento non si sarebbe fermato qui, ben presto sarebbe arrivato lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici.

Inizialmente però l’introduzione dello scontrino elettronico, anch’esso arma della lotta all’evasione fiscale, era previsto solo per quelle attività che superano i 400.000 euro di fatturato l’anno. Poi si devono essere resi conti che le attività con questi numeri si contavano sul palmo d'una mano e allora hanno esteso l’obbligo a tutti.

Quindi adesso tutti coloro che vendono al dettaglio sono obbligati ad emettere lo scontrino in formato elettronico.

Lo spauracchio di un nuovo registratore di cassa

Quando è stata introdotta la fattura elettronica si pensava che si avesse bisogno di software gestionali che non solo imponevano di scaricare dei file sul proprio pc, probabilmente intasando la memoria, ma anche costosi.

Ora lo stesso timore di dover affrontare una lauta spesa era riservato nei confronti dello scontrino elettronico. Ma esattamente come le piattaforme hanno salvato la situazione per la fatturazione elettronica, lo fanno anche per lo scontrino elettronico.

In particolare questo compito è spettato a Gestisco Italia azienda che ha messo a punto una piattaforma che permette la gestione completa della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, anzi ad oggi ha fatto molto di più ha lanciato un nuovo plugin Wordpress messo ad hoc a puntino.

Gestisco Italia e lo scontrino senza cassa

Quindi come già detto Gestisco Italia che di come semplificare il lavoro alle aziende ne sa molto, ha messo a punto un nuovissimo plugin Wordpress il quale integra la possibilità di emettere lo scontrino attraverso Woocommerce in maniera molto semplice con pochi click.

In fondo per sfruttare le possibilità messe a disposizione da Gestisco è sufficiente sottoscrivere un abbonamente da scegliere tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma in base a quella che è la mole del proprio lavoro. Quello che è sicuro è che con il servizio di Gestisco Italia tutto diventa molto più semplice.

In un unico pacchetto la gestione di fattura elettronica, scontrino elettronico e corrispettivi telematici, pochi click per inviare i documenti in maniera semplice e anche per archiviarli con la stessa semplicità.

In tutto questo una sessione riservata ai commercialisti e ai revisori contabili che possono accedere in maniera diretta alla contabilità dei propri assistiti e compilare i prospetti annuali che tutti sono tenuti a stilare. Insomma sembra proprio che Gestisco Italia sia perfetta per tutte le aziende, tanto di piccole che di grandi dimensioni.